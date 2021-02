Lidando com a morte praticamente todo dia a pandemia colocou os coveiros à prova

Acostumados a lidar com a morte em seu trabalho, a pandemia colocou os coveiros à prova. Em cidades maiores acompanharam de perto o aumento do número de velórios e trabalharam dobrado para dar conta do triste serviço