A Prefeitura de Andradas divulgou comunicado sobre o transporte intermunicipal estudantil

As inscrições acontecem no período de 01/03 a 12/03, no Teatro Municipal, das 12h às 18h. Os documentos necessários são:

– Comprovante de matrícula expedido pelo estabelecimento de ensino correspondente.

– Documento com número da conta bancária (conta corrente/conta poupança), número da agência, em que o benefício deverá ser depositado, obrigatoriamente, no Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal.

– Apresentar documentos originais (CPF, RG, Título de Eleitor, Comprovante de Residência).

Ainda de acordo com o comunicado a inscrição precisa ser feita pessoalmente pelo aluno, salvo os casos dos alunos menores de idade, que devem comparecer acompanhados de seu responsável.

Valores do Auxílio Transporte Intermunicipal

Espírito Santo do Pinhal – R$85,00

São João da Boa Vista – R$100,00

Poços de Caldas – R$110,00

IMPORTANTE:

• O Auxílio Transporte Intermunicipal será concedido tanto para as aulas presenciais, quanto para as aulas semipresenciais (Ensino Híbrido). O auxílio somente não será concedido, nos casos da suspensão ou interrupção das aulas para o formato remoto, ou seja, aqueles cursos que optarem por aulas somente on-line.

• O aluno, com dificuldades financeiras para assumir o valor total de seu transporte, poderá solicitar, no ato da inscrição, visita socioeconômica com o intuito de receber o valor integral do auxílio.