Heróis de Andradas- Irmã Fátima

No dia 22 de fevereiro, Andradas comemora 131 anos . Uma data especial, mas que deverá ser lembrada de um jeito mais simples devido a pandemia. Nós nunca imaginamos viver algo parecido. E nada mais justo do que celebrar o aniversário da cidade homenageando aqueles que foram tão importantes no momento em a vida se tornou ainda mais valiosa. Começa hoje a série “Heróis de Andradas”.