Aulas presenciais são retomadas na rede municipal de Pouso Alegre

Nesta segunda feira, 22 de fevereiro de 2021, as aulas presenciais da rede municipal de ensino de Pouso Alegre foram retomadas. Estudantes retornaram seguindo protocolos de proteção.

O planejamento da volta às aulas da Secretaria de Educação atendeu todas as normas da Vigilância Sanitária e OMS. O retorno será de forma gradual, iniciando com o nono e quinto anos e por meio da Metodologia de Ensino Híbrido.

A volta às aulas foi comemorada por Amanda Correa, mãe de um aluno. “Espero que a volta às aulas seja bem segura, pois é o mais importante. Foi triste ver as crianças dentro de casa, mesmo com as aulas on-line não é a mesma coisa, ainda que o presencial seja uma vez na semana ajudará bastante”.

O plano de retorno às aulas presenciais é um documento que visa ao combate à COVID-19. No protocolo, preparado pelos órgãos competentes, constam medidas como: distanciamento mínimo de 1,5m entre carteiras, obrigatoriedade de uso de máscaras, higienização das mãos com álcool 70%, transporte de alunos com capacidade dos ônibus reduzida, entre outras.

Informações: Assessoria de Imprensa – Prefeitura de Pouso Alegre