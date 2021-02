Nova gestão da Inspetoria de Andradas vai se aproximar do setor público

Eleita pelos profissionais de engenharia, agronomia e geociências de Andradas e região, a engenheira ambiental Ana Cláudia Carvalho Gonçalves estará à frente da Inspetoria do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais (Crea-MG) pelos próximos três anos como inspetora-chefe local. No processo consultivo, realizado no dia 1º de outubro de 2020, também foram eleitos o engenheiro de controle e automação João Vitor da Silva para inspetor-secretário e o engenheiro eletricista Loran Gabriel Custódio para inspetor-tesoureiro.

Ana Cláudia, de 29 anos, nascida e criada em Andradas, só morou fora da cidade no período da faculdade. Ela vai coordenar as ações da Inspetoria, que é responsável por oito municípios da região. Ana Cláudia, que foi inspetora-tesoureira na gestão anterior, está em seu primeiro mandato como inspetora-chefe. A engenheira explica que o foco da gestão é aproximar o Conselho da sociedade, dos estudantes, dos profissionais e do poder público. “A inspetoria pretende apoiar a realização de palestras educativas, nas faculdades e para profissionais que já estão no mercado, promover uma maior interação com as entidades de classe, além de indicar profissionais registrados no Crea para conselhos municipais”, destacou Ana Cláudia.

Com um intenso trabalho de interiorização nos últimos anos, o Crea-MG atua para estar cada dia mais perto dos profissionais, das cidades e da sociedade. Esse trabalho é feito por meio das Inspetorias e Escritórios de Representação distribuídos por todas as regiões do estado. Atualmente, são 81 unidades de atendimento que oferecem, entre outros serviços, o registro de profissionais e empresas, orientações sobre Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), emissões de certidões, taxas e formulários.

O presidente do Crea-MG, engenheiro civil Lucio Borges, cuja primeira gestão teve como uma de suas marcas a interiorização, garante que gestores públicos municipais e privados, e a população em geral, podem ter certeza de que essa política de proximidade vai continuar e será fortalecida. “Temos um compromisso de diálogo com os profissionais e com suas inserções cada vez maiores no dia a dia, na vida das cidades e das pessoas, sempre em prol do bem comum. E nada nos moverá disso”, afirma Lucio Borges.

Atuação

O Crea-MG verifica e fiscaliza o exercício e as atividades de engenharia, agronomia, geologia, geografia e meteorologia, amparado pela Lei Federal 5.194/1966. A função do Conselho é defender a sociedade da prática ilegal das atividades técnicas, exigindo a presença de profissionais legalmente habilitados, com atribuições específicas, na condução dos empreendimentos das áreas da engenharia, da agronomia e das geociências.

Foto e informações: CREA MG