PM prende autor de roubo em Poços de Caldas

A Polícia Militar de Poços de Caldas foi acionada por um motorista de 49 anos nas proximidades do Shopping. De acordo com o boletim de ocorrências a vítima relatou que chegou com sua carreta para descarregar materiais em uma loja de atacado. Após sacar a quantia de R$ 550,00 no caixa eletrônico foi abordado por um homem que de posse de um canivete, anunciou o assalto e mediante grave ameaça, exigiu a entrega do montante. Após a ação fugiu.

A Polícia Militar realizou os levantamentos e conseguiu localizar o autor em uma pensão, o qual foi prontamente reconhecido pela vítima. Também foi apreendido no local o canivete utilizado no crime. da pela vítima como a utilizada no fato.