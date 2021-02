TV Atende – Importância de investir capacitação

A taxa de desemprego no Brasil no último trimestre de 2020 foi de 14,1% segundo a agência de notícias IBGE. Sem dúvida, a crise ocasionada pela pandemia do coronavírus contribuiu para o crescimento do número de pessoas sem ocupação no país. Além desse agravante há um problema grande, que é a falta de qualificação profissional em diferentes áreas