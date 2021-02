Artesãos são contemplados com recursos com a lei Aldir Blanc

As pessoas em todo o mundo vem sofrendo com as consequências da Covid 19 , além da saúde o vírus também afetou as questões financeiras , uma classe que praticamente ficou sem renda foi a artística cultural. Recentemente foi regulamentada uma lei que beneficiou os profissionais dessa área , é a chamada Lei Aldir Blanc que prevê auxílio financeiro nesse setor. Aqui em Andradas vários artistas foram contemplados