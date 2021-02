Comitiva do governo faz visita na rodovia do contorno

Durante a solenidade cívica em comemoração ao aniversário de Andradas a prefeita Margot Pioli fez o contato com o vice governador de Minas Gerais Paulo Brand e também com o secretário adjunto de desenvolvimento econômico Fernando Passalio. Na oportunidade apresentou uma das demandas que mais precisa de atenção em Andradas: A rodovia do contorno