Elaine Souza e Diego Modesto vão participar do Festival da Canção com a música vendavais de emoções

É nesta semana a vigésima segunda edição do Festival da Canção de Andradas. Com um formato totalmente novo devido a pandemia, as expectativas são grandes para todos os participantes. E sempre há uma torcida especial para aqueles que representam nossa terra