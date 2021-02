Polícia prende suspeito de tráfico e posse de arma no Sul de Minas

Na tarde dessa quinta-feira (25/2), a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) prendeu em flagrante um homem de 43 anos pelos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo, em Poços de Caldas, Sul de Minas.

Após receber informações de que o suspeito estaria maltratando um cão, mantendo-o preso em local pequeno, sem alimentação adequada e sob más condições de higiene, a PCMG representou pela expedição de mandado de busca e apreensão no imóvel, localizado no bairro Vila Cruz.

Durante buscas na casa do investigado, a equipe verificou que o animal não apresentava sinais de maus-tratos, tendo ração, água e ambiente limpo. No entanto, ao ser questionado se ele teria algo de ilícito no imóvel, o suspeito informou possuir um revólver, dentro de uma caixa de ferramentas no guarda-roupas. A arma, municiada com cinco cartuchos, foi localizada pelos policiais, que também encontraram, em uma cômoda, dez papelotes de cocaína.

O suspeito assumiu a responsabilidade pelos entorpecentes e confessou que os estava comercializando. Ele foi encaminhado ao sistema prisional, onde está à disposição da Justiça.

Foto e informações: Polícia Civil