𝗔𝗻𝗱𝗿𝗮𝗱𝗮𝘀 𝗶𝗻𝗶𝗰𝗶𝗮 𝘃𝗮𝗰𝗶𝗻𝗮çã𝗼 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗶𝗱𝗼𝘀𝗼𝘀 𝗱𝗲 𝟴𝟬 𝗮 𝟴𝟵 𝗮𝗻𝗼𝘀

A vacinação para as pessoas idosas de 80 a 89 anos em Andradas tem início amanhã (03/03). De acordo com a Prefeitura de Andradas o Governo Estadual disponibilizou o total de 533 doses para esta etapa.

A vacina será aplicada no Materno Infantil, das 07 às 11 horas no esquema drive trhu, ou seja, o idoso não precisa sair do veículo. 160 doses são para as pessoas de 80 a 84 anos e 373 para de 85 a 89 anos. Vale ressaltar que os idosos deverão levar a carteira de vacinação, CPF e o Cartão Nacional do SUS.