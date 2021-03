Órgãos de segurança reforçam fiscalização as medidas preventivas a Covid 19

Durante o final de semana foi intensificada a fiscalização em Andradas com operações na cidade e na zona rural para combater ações que são contrárias ao decreto municipal e que colocam em risco a população por causa da pandemia. Cinco bares foram autuados por estarem desrespeitando o horário de funcionamento. E uma festa foi interrompida com atuação do proprietário.