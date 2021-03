Festival Minas Folk traz lives com o melhor da música mineira

Se tem uma coisa que a gente aprendeu durante essa pandemia foi curtir um bom som por meio de lives (ao vivo). Quem conseguiu passar 2020 sem assistir pelo menos um show pela internet? Este ano também promete grandes apresentações, a começar pelo Festival Minas Folk, que será realizado nos dias 13 e 14 de março, com início às 16 horas, completando seis horas de lives com importantes nomes do cenário musical de Minas Gerais. A 1ª edição do Minas Folk será transmitida para todo o mundo via plataforma digital aberta.

Idealizado pelo compositor, cantor e violeiro Anderson Martins, o Festival foi selecionado no Edital Mostras e Festivais Artísticos para ser realizado com recursos da Lei Aldir Blanc, apoio do Ministério do Turismo e do Governo do Estado de Minas Gerais. Minas Folk conta com a participação de músicos residentes em Minas Gerais com shows e bate papos culturais mediados por Anderson Martins. “Queremos desenhar um panorama sobre a atual situação musical autoral no Estado e apresentar o que os artistas mineiros vem produzindo”, revela.

Entre as atrações confirmadas estão Edu Santa Fé, de Delfim Moreira e que, em 2019, participou do The Voice e as duplas David e Gilmar, idealizadores do Festival da Canção de Andradas e João Carlos e Carlos Leite, de Poços de Caldas. Os músicos Luiz Salgado, de Araguari (Triângulo Mineiro), Claudio Couto, de Andradas, Ge Alvarenga com a participação de Renan Ribeiro, ambos de Cruzília também estão na programação que vai durar dois dias e promete grandes encontros e, claro muita música boa.

Para quem não conhece, a música folk é formada por gêneros tradicionais, como jazz, rock, blues e moda de viola que, combinados a arranjos autorais dão asas a uma ressignificação musical. “Trata-se de um estilo bastante contemporâneo, mas que foge do arranjo pop. Por isso, normalmente ela é executada de forma acústica, mas nada impede de ter instrumentos plugados, se esse for o desejo do artista” conta o produtor executivo do Minas Folk, Mariano Líder da produtora Cordas da Vida. “Como tem essa roupagem mais elaborada, esse estilo agrada tanto o grande público quanto os estudantes de música acadêmica formal”, completa.

Então vamos de Minas Folk! Acesse: https://www.youtube.com/channel/UCPlFOgFXbAgRYjE8r_XAFWQ

Atrações

Dia 13/03 – 16hs

– Anderson Martins

– David e Gilmar

– Luiz Salgado

– Ge Alvarenga e participação de Renan Ribeiro

Dia 14/03 – 16hs

– Cláudio Couto

– João Carlos e Carlos Leite

– Edu Santa Fé

Sobre o Anderson Martins

Com mais de 10 anos de carreira, Anderson Martins é o idealizador do Festival Minas Folk. O artista, que recebeu o título de Artista Vanguarda em Andradas, sua cidade natal, lançou “Estradas Invisíveis” em setembro de 2019, que configura seu terceiro disco e Canções de Quarentena, em dezembro de 2020. Acumulando diversos prêmios em festivais de música popular brasileira (MPB) pelo país, Anderson Martins realiza um trabalho sério de resgate da música brasileira, celebrando o homem, o amor e a natureza, inclusive incentivando novos compositores e músicos. Ver e ouvir: https://www.youtube.com/user/Tiubruce1

Ficha técnica Minas Folk:

Idealização e curador: Anderson Martins

Coordenação de Produção : Zaíra Felisberto

Produção Executiva: Cordas da Vida

Marketing Digital e Redes Sociais: Bibi Rodriguez

Designer: SEGG Marketing . Publicidade

Informações: Assessoria de Imprensa Minas Folk Festival