Suspeito de pedofilia é preso em Santa Rita de Caldas

Em ação conjunta entre as polícias Civil e Militar, um homem, de 50 anos, foi preso em flagrante na noite dessa terça-feira (2/3). O indivíduo é suspeito de cometer pedofilia em Santa Rita de Caldas, Sul de Minas.

A polícia recebeu informações de que o homem estaria marcando encontros com menores de idade com finalidades sexuais. Em posse das informações, policiais civis e militares prenderam o indivíduo no momento em que ele iria encontrar uma vítima de 14 anos.

Segundo apurado, o suspeito já teria feito mais de uma dezena de vítimas na cidade. No celular dele, a perícia da Polícia Civil encontrou imagens e vídeos com conteúdo pornográfico envolvendo crianças e adolescentes.

O homem foi preso em flagrante pelos crimes previstos nos artigos 241-A e 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, podendo pegar pena de até dez anos de prisão.

Informações: Polícia Civil