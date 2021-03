Polícia Civil lança cartilha sobre o licenciamento eletrônico de veículos

A Polícia Civil de Minas Gerais acaba de disponibilizar uma cartilha com as principais dúvidas sobre o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo Eletrônico (CRLV-e), para ajudar aos cidadãos a compreender a digitalização do documento anual. O CRLV, antes produzido em papel moeda, foi substituído pela versão eletrônica, a partir da Resolução 809/20 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran).

De acordo com o diretor do Departamento de Trânsito de Minas Gerais (Detran-MG), delegado Eurico Neto, o documento digital ainda é novidade para muitos cidadãos e, por isso, as principais perguntas feitas, diariamente nos canais de atendimento do órgão, foram esclarecidas na cartilha.

Para o delegado Eurico, o documento eletrônico do veículo extingue a burocracia quando é necessário emitir uma segunda via.

“O CRLV digital pode ser acessado por meio de um aplicativo, mesmo sem internet. Se o cidadão opta pela versão impressa, o serviço pode ser feito no site do Detran-MG, quantas vezes for necessário, sem a necessidade de pagar uma taxa pela segunda via”, afirma o diretor do Detran-MG.

Acesse: https://www.detran.mg.gov.br/publico/files/upload/Cartilha%20CRLV-e%20Detran-MG.pdf

Informações: Polícia Civil