Secretária de Saúde fala sobre vacinação da Covid 19 realizada hoje

VACINAÇÃOCORONAVÍRUS – A equipe de jornalismo da ANTV entrou em contato com a secretária de saúde Josiane Valim Dias, que falou sobre a vacinação da Covid 19 realizada hoje. De acordo com ela um novo esquema para a aplicação para das doses deve ser adotado na próxima etapa, evitando transtornos no trânsito.