Setor de Educação está realizando as carteirinhas para os universitários

Um comunicado importante para os estudantes que estão matriculados no curso superior nas universidades da região e vão requerer o auxílio transporte da prefeitura de Andradas.Acontece até o dia 13 de março as inscrições para garantir o benefício. O trabalho acontece no teatro municipal