𝐌𝐚𝐢𝐬 𝐝𝐞 𝟏𝟎𝟎 𝐜𝐚𝐬𝐨𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐟𝐢𝐫𝐦𝐚𝐝𝐨𝐬 𝐝𝐚 𝐂𝐨𝐯𝐢𝐝 𝟏𝟗 𝐞𝐦 𝐪𝐮𝐚𝐭𝐫𝐨 𝐝𝐢𝐚𝐬

Março começou e os números são preocupantes. De acordo com o balanço feito pela equipe da ANTV, quatro por cento da população já foi vítima da Covid 19. Os dados são levantados com base no último censo demográfico. Somente nestes primeiros dias de março, mais de 100 pessoas foram diagnosticadas com a doença.

De acordo com o boletim divulgado hoje 16 novos casos foram confirmados, totalizando 1656 desde o início da pandemia. Além disso, mais um óbito está em investigação. 56 novas pessoas entraram para o monitoramento.

Segundo a assessoria de imprensa, apesar do crescimento dos números, medidas importantes estão sendo adotadas para evitar que a situação se complique ainda mais. As informações são de que a Prefeitura está investindo quase R$ 110 mil na aquisição de 4 mil testes com o intuito de acelerar a detecção de pessoas contaminadas no município. Também ocorreu o repasse de quase R$ 523 mil para a Santa Casa para a reorganização do Pronto Atendimento, visando atender exclusivamente os casos de Covid-19. Também aconteceu a contratação de equipe médica 24 horas para cuidar de pacientes internados.

Outras ações se referem a organização de 11 leitos exclusivos de Covid-19 para o isolamento de casos moderados ou graves e a disponibilidade de profissionais para atendimento exclusivo Covid-19 nas ESF´s do Horto, Jardim Rio Negro e Mantiqueira, de segunda a sexta-feira, das 07 às 19 horas.

Quem tiver dúvidas sobre os dados da Covid 19 pode entrar em contato pelos telefones: 99717.4334 / 99912.3223 / 99853.3443 / 99873.3028.