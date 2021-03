Novo decreto estabelece medidas mais rígidas em Andradas

O Comitê de Crises do Coronavírus anunciou novas medidas de restrição em Andradas que passam a valer a partir deste sábado, 06 de março. De acordo com o decreto não será permitido o funcionamento de bares que não servem refeições, Além disso a prática de esportes coletivos, entre eles, o futebol amador está proibida. O toque de recolher passará a ser das 21 horas até às 05 horas. Haverá a adoção de multas mais rigorosas às instituições bancárias que descumprirem as regras sanitárias.