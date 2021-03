𝐕𝐚𝐜𝐢𝐧𝐚çã𝐨 𝐝𝐚 𝐂𝐨𝐯𝐢𝐝 𝟏𝟗 𝐞𝐦 𝐀𝐧𝐝𝐫𝐚𝐝𝐚𝐬 𝐚𝐜𝐨𝐧𝐭𝐞𝐜𝐞 𝐧𝐞𝐬𝐭𝐚 𝐪𝐮𝐢𝐧𝐭𝐚-𝐟𝐞𝐢𝐫𝐚 (𝟏𝟏/𝟎𝟑)

Uma nova etapa da campanha de vacinaรงรฃo contra a Covid 19 jรก tem data marcada. ร‰ nesta quinta-feira, 11 de marรงo e serรก destinada aos idosos de 83 anos ou mais.

De acordo com a secretรกria de saรบde Josiane Valin Dias o sistema serรก drive trhu, assim o idoso nรฃo precisa descer do carro. A mudanรงa รฉ que ao invรฉs de acontecer no Materno Infantil, o trajeto serรก outro. A imunizaรงรฃo acontece em frente ao Asilo Sรฃo Vicente de Paulo. Os veรญculos podem formar as filas na Avenida Procรณpio Stela. Alรฉm disso, vai acontecer a distribuiรงรฃo de senhas a partir das 07 horas da manhรฃ nos prรณprios carros que jรก estiverem no local. A organizaรงรฃo serรก feita pelo setor de trรขnsito e Guarda Municipal.

Os idosos devem apresentar os documentos de identificaรงรฃo (RG / CPF), carteira de vacinaรงรฃo e cartรฃo do SUS, caso tenha. Aqueles que nรฃo tem carro ou estรฃo acamados, seus familiares podem entrar em contato com o Materno Infantil pelo telefone 3731 3313 e obter informaรงรตes.