𝑷𝑴 𝒍𝒂𝒏ç𝒂 𝒄𝒂𝒎𝒑𝒂𝒏𝒉𝒂 𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒏𝒔𝒄𝒊𝒆𝒏𝒕𝒊𝒛𝒂çã𝒐 𝒔𝒐𝒃𝒓𝒆 𝒈𝒐𝒍𝒑𝒆𝒔

Se eles jรก eram frequentes, parece que aumentaram ainda mais durante o perรญodo de pandemia. Muitas pessoas ficam no prejuรญzo de depois de caรญrem em golpes. De acordo com a Polรญcia no chamado โ€œBilhete Premiadoโ€, os estelionatรกrios conseguem persuadir as vรญtimas e acabam obtendo vantagens. No caso do estelionato, conseguem enganar as pessoas e levรก-las ao erro.

A Polรญcia Militar lanรงa campanhas educativas para ajudar na prevenรงรฃo desse tipo de crime e reforรงa a importรขncia da mรญdia nesse processo de informaรงรฃo. Fique atento as orientaรงรตes. Em caso de dรบvidas acione o 190.