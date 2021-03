Mulheres Maravilhosas – Vamos ver historias de profissionais que atuam na área de segurança

O Dia Internacional da Mulher celebra as conquistas sociais, políticas e econômicas, além de chamar a atenção para o fim do preconceito e da violência. Entre as profissões que demonstram a feminina estão aquelas ligadas a área de segurança. Hoje e amanhã vamos apresentar o especial “Mulheres Maravilhosas” com histórias de profissionalismo e dedicação.