O Médico Márcio Eli de Pontes fala sobre os cuidados no caso de voltas as aulas presenciais

Ainda está em estudo o retorno das aulas presenciais nas escolas de Andradas, mas quando isso acontecer as famílias e as equipes pedagógicas devem estar preparadas para seguir corretamente as normas de segurança