Representantes do Procon fiscalizam filas nas agências bancárias

Em dia de pagamento, uma cena que se tornou comum em Andradas é fila na porta das agências bancárias. Isto tem sido motivo de muitas reclamações, pois no período em que as aglomerações devem ser evitadas, as pessoas precisam ficar por um longo tempo aguardando atendimento.

A equipe de jornalismo da ANTV apresentou essa questão ao promotor de justiça Victor Hugo Pereira durante uma entrevista feita recentemente. Hoje recebemos a informação de que já foi instaurado procedimento e adotadas algumas medidas administrativas. Os representantes do Procon estão hoje nas agências realizando a fiscalização. A expectativa é que a situação se resolva, mas as conclusões dos trabalhos dependem de outras ações.

De acordo com informações da Prefeitura de Andradas na última segunda-feira (08/03) duas instituições bancárias foram autuadas. As agências não adotaram efetivamente as medidas necessárias para evitar aglomeração. Os bancos devem organizar filas, distribuir senhas, cadeiras, tendas, espaços demarcados e medidas de distanciamento, além da designação de um servidor para fiscalizar as filas.

Os estabelecimentos têm um prazo de 15 dias para apresentarem a defesa. Caso isso não aconteça, será aplicada uma multa de 1.020 UFMS, o equivalente a R$ 3.233,40, como previsto pelo Decreto em caso de 1ª autuação. Em caso de reincidência, a multa passa a ser de 3.210 UFM’s (R$ 10.175,70) em caso de 2ª infração, de 10.200 UFM’s (R$ 32.334) em caso de terceira infração, e de 24.000 UFM’s (R$ 76.080) em caso de 4ª infração.