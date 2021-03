𝗜𝗱𝗼𝘀𝗼𝘀 𝗱𝗲 𝟴𝟬 𝗮 𝟴𝟮 𝗮𝗻𝗼𝘀 𝗽𝗼𝗱𝗲𝗺 𝘁𝗼𝗺𝗮𝗿 𝗮 𝘃𝗮𝗰𝗶𝗻𝗮 𝗱𝗮 𝗖𝗼𝘃𝗶𝗱 𝟭𝟵 𝗲𝗺 𝗔𝗻𝗱𝗿𝗮𝗱𝗮𝘀

Aconteceu mais uma etapa da vacinaรงรฃo da Covid 19 para idosos de 83 anos. De acordo com o novo esquema a aplicaรงรฃo das doses aconteceu em frente ao Asilo Sรฃo Vicente de Paula no sistema drive thru. A quantidade de vacinas aplicadas hoje ainda foi divulgada.

De acordo com a Prefeitura, nesta sexta-feira (12/03) a vacinaรงรฃo รฉ para idosos de 80 a 82 anos que irรฃo tomar a primeira dose. ร‰ necessรกrio levar a carteira de vacinaรงรฃo, CPF e o Cartรฃo Nacional do SUS. As senhas serรฃo distribuรญdas a partir das 07 horas da manhรฃ nos prรณprios veรญculos, que deverรฃo foram a fila na Avenida Procรณpio Stela.

No caso dos idosos acamados, a vacina serรก aplicada na residรชncia. Para isso, basta ligar no telefone (35) 3731-3313.