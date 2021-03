Prefeita Margot Pioli anuncia investimentos para a saúde de Andradas

Os recursos oriundos de emendas parlamentares serão destinados para a construção do Posto de Saúde no Bairro dos Gonçalves, aquisição de equipamentos para essa unidade e também para a Santa Casa.

A Prefeita Margot Pioli esteve em Belo Horizonte na última segunda-feira, 08 de março, e conseguiu recursos importantes para a área de Saúde de Andradas, que juntos totalizam R$ 850 mil.

Na ocasião, a Chefe do Executivo conversou com o Senador Antônio Anastasia, que por meio de emenda parlamentar, estará destinando R$ 600 mil para o município. Desse total, R$ 400 mil será utilizado na construção do Posto de Saúde do Bairro dos Gonçalves e R$ 200 mil para a Santa Casa.

Já o Deputado Federal, Diego Andrade, assumiu o compromisso de R$ 250 mil, também por meio de emenda, sendo R$ 100 mil para as obras do Posto de Saúde e R$ 150 mil para aquisição de equipamentos para essa Unidade.

Em conversa com o Deputado Estadual, João Vítor Xavier, o parlamentar atendendo à solicitação da Prefeita Margot Pioli, conseguiu junto à FIEMG a destinação de vários equipamentos para a Santa Casa, conforme a lista abaixo:

– 01 Balança Digital

– 01 Ventilador pulmonar para CTI

– 02 Carro transporte roupa limpa

– 02 Carro transporte infectante

– 02 Copo para aspirador

– 02 Cuba redonda grande 13,5x5x5cm

– 02 Cuba redonda média 10,5x5cm

– 02 Cuba redonda pequena 8x4cm

– 02 Cuba rin inox 26x12x6cm 750ml

– 01 Carro de emergência

– 01 Carro CME

– 02 Mesa refeição

– 03 Hamper

– 03 Suporte para coletor de resíduos descartável 7lts

– 01 Suporte para soro

– 01 Foco cirúrgico

Informações : Assessoria de Imprensa