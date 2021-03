PM recebe viatura para operações em Ibitiura de Minas

Nesta terça-feira (10/03) aconteceu a entrega de uma viatura zero quilômetro em Ibitiura de Minas. É uma SUV Renault/Duster zero km, que será destinada ao patrulhamento da cidade e apoio ao patrulhamento rural. Ao todo foram distribuídas 336 viaturas em todo o estado de Minas Gerais.

Durante a solenidade o prefeito Alexandre Borges destacou a importância do veículo para o trabalho policial no município e agradeceu o empenho do Deputado Federal Stefano Aguiar e Deputado Estadual Leandro Genaro, que fizeram a indicação para o município.

Segundo o comandante da 18ª região da PM Coronel Ricardo Geraldo de Oliveira Viana, a entrega deste veículo para a polícia militar contribui muito diante dos desafios constantes de estar prestando um serviço de qualidade a comunidade.

De acordo com os dados do Sinesp (Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública) Minas Gerais é o estado mais seguro do Brasil. Isso se deve à gestão empregada pela PMMG nas ações e operações policiais como ao aporte de recursos financeiros e logísticos nos últimos anos, com o apoio dos entes federados.

Informações: Luciano Reis

Imagens: ASCOM