Elita Del´Moro assume vaga de vereador Ricardo, afastado por motivo de saúde

A Câmara Municipal de Andradas convocou, nesta quarta-feira, 10 de março, a suplente do vereador Ricardo Felisberto dos Reis, Elita Del’Moro que assumirá a vaga do PROS pelos próximos 90 dias.

O vereador Ricardo Felisberto protocolou atestado médico com a recomendação de afastamento das atividades laborais, incluindo a presença nas sessões da Câmara, devido a uma lesão no joelho.

O atestado foi protocolado pelo vereador no dia 1 de março e, seguindo o artigo 103 do Regimento Interno da Câmara que trata do afastamento do cargo, o documento foi encaminhado à presidência da Casa e lido e votado em plenário na sessão desta terça-feira, 9 de março. A vereadora tomou posse na quinta-feira, 11 de março.

Também de acordo com o Regimento “o suplente convocado deverá tomar posse no prazo de 03 (três) dias, contados da data da convocação” e “em caso de licença do Vereador para tratamento médico, o suplente só será convocado se a licença for superior a trinta dias”.

Elita Del’Moro foi candidata a vereadora pelo PROS e obteve 424 votos, 2,23% dos votos válidos. É natural de Andradas, tem 56 anos e atua como assistente social.

Informações : Assessoria de Comunicação da Câmara