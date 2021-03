IRPF 2021: No Sul de Minas foram entregues 27.148 declarações

A Receita Federal recebeu até as 17 horas desta quarta-feira (10) 3.619.782 declarações do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) 2021, ano-base 2020. Em Minas Gerais, foram entregues 303.611 declarações , 8,39% do total declarado no Brasil. Na região da Delegacia da Receita Federal em Varginha, que abrange 158 municípios, foram entregues 27.148 declarações até o momento. A expectativa é que sejam entregues 144 mil declarações. Em Andradas, até o dia 10 de março, tinham sido feitas 247 declarações.

O sistema de recepção de declarações da Receita funciona 20 horas por dia. Fica indisponível somente na madrugada, entre 1 hora e 5 horas. No site do órgão, há conjunto de informações completas sobre como preencher corretamente o documento, além das regras sobre o que pode ser utilizado como deduções.

A Receita Federal destaca que o Imposto de Renda tem importância social e interfere diretamente no bem-estar da população brasileira. É por meio dele que a União investe, por exemplo, em segurança pública, educação, saúde, infraestrutura, cultura e moradia. É importante que o contribuinte atente para o prazo de entrega, que se encerra no dia 30 de abril, pois estando obrigado à apresentação da declaração e não o fazendo no prazo previsto, estará sujeito a multa.

Outras informações podem ser obtidas: https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/meu-imposto-de-renda

Informações: Receita Federal