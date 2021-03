UTI’s lotadas e novos óbitos são registrados na região

A situação se complica cada vez mais nos hospitais devido ao aumento de casos da Covid 19 em toda a região. O mais triste é a despedida daqueles que não resistiram a doença. De acordo com informações publicadas pelo jornal O Município oito pacientes com Covid-19 perderam a vida durante o final de semana. Todos estavam hospitalizados na Santa Casa Dona Carolina Malheiros. Outros 4 óbitos teriam sido registrados no Hospital e Maternidade Unimed, o que totalizaria 12 mortes.

Em Poços de Caldas, segundo dados da Prefeitura, a porcentagem atual de leitos de UTI ocupados exclusivos da Covid-19 é de 76,12%, sendo 18 pacientes do município e 33 de outras cidades. Andradas continua no segundo lugar de ocupação com 14 pessoas, ou seja, 27,45%.

Em Espírito Santo do Pinhal, segundo boletim do dia 13 de março, a enfermaria está com 11 leitos ocupados, total de 34,3%. A UTI está com 10 leitos ocupados, total de 100%, sendo 03 pacientes de Pinhal e 07 de outros municípios.

A Prefeitura de Andradas ainda não publicou o boletim do final de semana com relação aos casos e óbitos. Assim que os dados estiverem disponíveis, atualizamos a informação. No dia 12/03 (sexta-feira) eram 48 casos positivos informados ao serviço de epidemiologia, chegando a 1813 casos confirmados e 44 óbitos desde o início da pandemia em Andradas.