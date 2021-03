Começa a vacinação de idosos entre 78 e 79 anos

Acontece nesta sexta-feira (19/03) a vacinação para aplicação da primeira dose em idosos de 78 e 79 anos contra a Covid 19. É das 07 às 12 horas em frente ao Asilo São Vicente de Paulo.

A vacinação será em esquema drive thru, ou seja, o idoso não precisa sair do veículo. A Secretaria Municipal de Saúde montou uma tenda na frente do prédio do Asilo. No caso dos idosos acamados, a vacina será aplicada na residência. Para isso, basta ligar no telefone (35) 3731-3313.

Vale ressaltar que os idosos deverão levar a carteira de vacinação, CPF e o Cartão Nacional do SUS.