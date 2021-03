Caminhão perde os freios entre Poços e Divinolândia

No início da tarde de quinta-feira (18/03) o Corpo de Bombeiros de Poços de Caldas foi acionado para atender ocorrência de acidente na rodovia entre Poços de Caldas (MG) e Divinolândia(SP), conhecida como serra de Campestrinho.

No local havia um caminhão baú refrigerado que, segundo o motorista, perdeu os freios quando estava descendo. O veículo foi contido pela barreira protetora de concreto presente na parte central da pista.

Devido ao acidente, o motorista apresentou escoriações leves no braço esquerda sendo tratado no local, mas recusou o encaminhamento para atendimento hospitalar e permaneceu no local da ocorrência para as demais providências.

Fotos e informações: Bombeiros Poços