Onda Roxa: Câmara Municipal suspende atividades presenciais

A Câmara Municipal de Andradas, por meio do Presidente da Mesa Diretora, vereador Regis Basso Andrade, informa que, acatando às diretrizes exigidas pela ‘Onda Roxa’ do programa Minas Consciente, estabelecido pelo Governo do Estado de Minas Gerais, definiu novas regras de funcionamento durante o período em que o município de Andradas se encontrar enquadrado nesta modalidade.

Com isso, as atividades presenciais ficarão suspensas, assim como a reunião ordinária do dia 23 de março, e os servidores passam a trabalhar em sistema home office.

A Câmara continuará com suas atividades administrativas recebendo protocolos, requerimentos e ofícios, assim como projetos do Executivo. Os protocolos deverão ser feitos através do endereço eletrônico: https://andradas.mg.leg.br/ouvidoria

Informações: Assessoria de Imprensa – Câmara Municipal