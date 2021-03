PCMG orienta sobre documento eletrônico para transferência de veículo

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) reuniu, em uma cartilha, as principais dúvidas apresentadas pelos cidadãos no momento de vender e comprar um veículo. Os documentos, agora, não são mais emitidos em papel-moeda, por determinação do Conselho Nacional de Trânsito (Contran). O conteúdo, além de esclarecer os questionamentos quanto à documentação, informa sobre os procedimentos que devem ser realizados de forma on-line.

Lançado nesta sexta-feira (19/3), o material apresenta o passo a passo para registrar a intenção de venda e solicitar a Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo Eletrônica (ATPV-e), processo que anteriormente era realizado presencialmente e foi digitalizado pelo Departamento de Trânsito de Minas Gerais (Detran-MG), em apenas dois meses, após a vigência da Resolução n° 809 do Conselho Nacional de Trânsito.

Na cartilha, vendedor e comprador também são orientados sobre todas as etapas até a comunicação de venda e a conclusão da transferência de propriedade. O documento pode ser baixado no site do Detran-MG (www.detran.mg.gov.br) e compartilhado em aplicativos de mensagens.