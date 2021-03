PREFEITURA ANUNCIA TRÊS MEDIDAS PARA AMENIZAR A ONDA ROXA EM ANDRADAS

O objetivo das ações é equilibrar as áreas Econômica e da Saúde para a população.

Na última quinta-feira, 18 de março, a Prefeita Margot Pioli se reuniu com um grupo de empresários/representantes com o objetivo de buscar soluções para amenizar as medidas impostas pelo Governo Estadual durante o período da Onda Roxa em Andradas.

Para amenizar esse período no município, a Prefeita Margot Pioli apresentou três medidas, visando equilibrar os aspectos econômicos e também à Saúde, que são:



– suspensão da cobrança do Serviço de Zona Azul entre os dias 22 a 31/03;

– a liberação do delivery das 20 horas até às 05 horas do dia seguinte,

– a retirada de produtos na porta dos estabelecimentos, das 05 às 20 horas, para todos os setores, desde que a entrega seja realizada com uma porta semiaberta. A entrada de clientes está proibida. Essa medida entrará em vigor na próxima segunda-feira, 22/03.

Na ocasião, os comerciantes apresentaram seus questionamentos frente à deliberação do Estado, como o fechamento de apenas alguns setores da economia e não o lockdown, isto é, a restrição de todos os segmentos, como meio para frear a disseminação da doença, e também um aumento da fiscalização aos estabelecimentos e práticas irregulares.

REUNIÃO COM OS REPRESENTANTES DE BARES E RESTAURANTES

Também nessa semana, na terça-feira, 16 de março, a Prefeita Margot Pioli recebeu os representantes do segmento de bares e restaurantes de Andradas.

Durante o encontro, a Chefe do Executivo ressaltou que a decisão da administração não seria a restrição ao exercício das atividades comerciais. Porém, devido à imposição do Governo Estadual determinando o fechamento de diversos segmentos, não há outra saída a não ser o cumprimento de tais normas.

Vale ressaltar que esse grupo sugeriu à Prefeita Margot a implantação da Lei Seca, ou seja, a suspensão da venda de bebidas alcoólicas durante o período da Onda Roxa. Tal sugestão segue em análise pelo Comitê de Crise.