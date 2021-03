Hotel é interditado e aglomeração é dispersada em Poços de Caldas

No sábado (20) um hotel que fica às margens da Rodovia do Contorno, zona sul de Poços de Caldas, foi interditado por descumprir as medidas restritivas da Onda Roxa. Pela determinação, hotéis e motéis não podem receber turistas. Eles só podem funcionar para receber pessoas em isolamento da Covid-19, trabalhadores da saúde ou prestadores de serviços essenciais.

As denúncias chegaram à fiscalização na quinta-feira (18) e o hotel logo foi notificado e orientado a fazer o check out dos hóspedes. Na sexta- feira (19) a fiscalização voltou ao hotel durante a noite, e mais uma vez orientou os responsáveis sobre as determinações da Onda Roxa,pedindo que pela manhã, todos os hóspedes fossem embora. No sábado a tarde a equipe de fiscalização constatou a que a desocupação dos hóspedes não havia sido feita e o hotel foi interditado e multado.

No domingo a tarde, o secretário de Defesa Social Rafael Conde, após receber denúncias, acionou a patrulha Rural da Polícia Militar para dispersar uma aglomeração às margens da represa do Cipó, também na zona sul da cidade. Segundo boletim de ocorrência foram avistadas centenas de pessoas no local e mais de 200 veículos, entre carros e motos. Na abordagem foram apreendidos 1 celular e 11 veículos. Além disso, foram lavrados 20 autos de infração de trânsito.

Participaram dessas ações agentes do setor de fiscalização de posturas, Demutran, Guarda Civil, Procon, Vigilância Sanitária e policiais militares. O descumprimento das normas impostas pela Onda Roxa implicam em multa, interdição de estabelecimentos e o infrator ainda pode responder por crime de desobediência e contra a saúde pública.

As denúncias em Poços de Caldas podem ser feitas pelo telefone 153 ou e-mail covid19pc@gmail.com

Informações e fotos: Prefeitura de Poços de Caldas