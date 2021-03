IDOSOS DE 76 E 77 ANOS SERÃO VACINADOS CONTRA COVID-19 NESSA QUARTA-FEIRA, DIA 24 DE MARÇO

Fique atento ao novo local de vacinação: em frente ao Asilo São Vicente de Paulo e o sentido do fluxo de veículos. A vacina se destina para quem irá tomar a 1ª dose.

] Dando continuidade à campanha de imunização contra a Covid-19 em Andradas, a Prefeitura promove a vacinação dos idosos de 76 e 77 anos nessa quarta-feira, 24 de março, que irão tomar a primeira dose. As vacinas serão aplicadas em frente ao Asilo São Vicente de Paulo, das 07 às 12 horas.

A vacinação será em esquema drive thru, ou seja, o idoso não precisa sair do veículo. A Secretaria Municipal de Saúde montou uma tenda na frente do prédio do Asilo. No caso dos idosos acamados, a vacina será aplicada na residência. Para isso, basta ligar no telefone (35) 3731-3313.

Vale ressaltar que os idosos deverão levar a carteira de vacinação, CPF e o Cartão Nacional do SUS.

Serão distribuídas senhas na fila de carros, de acordo com a quantidade de vacinas disponíveis, a partir das 7 horas.