Empório Mantiqueira já está com o estoque pronto de bacalhau

Mesmo com a pandemia, não podemos deixar de lado as tradições. Este é um período de reflexão nas Igrejas e também de festa para as crianças. Seja peixe ou ovo de páscoa, nossa dica é procurar por produtos de boa qualidade.