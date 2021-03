Novos testes para identificar Covid 19 chegam em Andradas

Novos testes para agilizar a detecção de pessoas com suspeita da doença serão utilizados na próxima semana em Andradas. Nesse primeiro lote adquirido pela Prefeitura foram investidos mais de R$ 24 mil. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, mais unidades devem chegar de acordo com a necessidade do município.

O novo exame traz como vantagens a rapidez do diagnóstico do paciente, já logo com os primeiros sintomas como também a liberação das pessoas monitoradas, caso o resultado seja negativo e elas estejam assintomáticas, em um período mais curto.

Só para se ter uma ideia, atualmente, o teste ofertado pela rede municipal é realizado após o 11º dia do surgimento dos primeiros sintomas. Durante esse período, a pessoa deve ficar em isolamento, tendo ou não a doença.

Com o novo teste, a pessoa é testada entre o 3º ao 5º dia, após o aparecimento dos primeiros sinais.

Foto e informações: Prefeitura de Andradas