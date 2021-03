Hortaliças produzidas no presídio de Andradas são doadas para instituições

O Presídio de Andradas desenvolve um projeto bem interessante com os detentos que consiste na produção de uma horta. Está é uma oportunidade de aprender uma atividade que pode ser aproveitada quando estiverem em liberdade. Além de complementar a alimentação, as hortaliças são doadas para entidades assistenciais.

Nesta semana foi a vez da instituição Assistencial e Educacional Crescer de Andradas ser beneficiada. Os alimentos vão compor os kits que são doados todos os meses à famílias carentes. De acordo com os coordenadores do projeto, aproximadamente 30 famílias são atendidas através de arrecadações voluntárias. Os membros agradeceram todos os colaboradores do Presídio de Andradas.