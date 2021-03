Equipe Tv Andradas-ANTV perde um grande amigo

Hoje (27/03) todos os membros da família Tv Andradas – ANTV estão com coração partido. Perdemos um grande amigo! Valmir Belizário, chamado carinhosamente de Billy, era integrante da equipe na profissão de cinegrafista. Também atuou ao lado do seu pai por muitos anos no programa Rancho do Zé.

Seja na rua ou na redação, recebia a todos com um belo sorriso. Dedicado, sincero, estava sempre disposto a dar um bom conselho e tinha conhecimento para falar sobre os mais variados assuntos. Encarava a vida com leveza. Vai deixar muita saudade. Nossos sentimentos a toda família. Sintam o nosso abraço nesse momento de despedida.