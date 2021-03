Domingo de Ramos marca o início da Semana Santa

Hoje (28/03), a Igreja Católica celebra o Domingo de Ramos, que lembra a entrada solene de Jesus em Jerusalém. Este é o início da Semana Santa e prepara os cristãos para reviver a Paixão, Morte e Ressurreição do Senhor. Os ramos abençoados nesse dia são o sinal da vitória da vida sobre a morte e o pecado.

Durante a primeira missa da Paróquia de São Sebastião, às 07h30, padre Arquimedes de Andrade lembrou que a vida é marcada pelo sofrimento, mas que quem crê em Jesus consegue superar os desafios. Também convidou os cristãos a transformarem suas casas na Igreja viva. “Vamos celebrar no interior do coração, no interior da sua casa, o espírito desta semana. Não é fácil, mas não é impossível. Aí que está o desafio. A fé não pode ficar engaiolada nas paredes do templo”, relatou. A próxima missa é às 18h.

Neste momento de pandemia, a Igreja sugere aos fieis algumas ações que podem marcar de um modo diferente a Semana Santa. Hoje o pedido é para colocar em frente as casas um ramo verde e uma cruz. Na quinta-feira, um cartaz em forma de coração com o nome dos moradores. Na sexta-feira, uma cruz com pano vermelho ou preto, sinal da Paixão de Jesus. E no Domingo de Páscoa, um pano branco e um vaso de flor para demonstrar a alegria da ressurreição de Cristo. Também vai acontecer a arrecadação de alimentos e produtos de limpeza para famílias carentes. Os materiais podem ser entregues na Igreja ou na ASPMA.



Programação da Semana Santa:

– Sexta-feira Santa: 10h Via Sacra / 15h Missa

– Sábado: Missa às 19h

– Domingo: 06h Terço dos Homens / 07h30 – Missa

Acompanhe pelas redes sociais da paróquia, Tv Andradas – ANTV e Rádio Vinícola.

Link da missa: https://www.facebook.com/paroquiadeandradas/videos/450542812832097

Foto: Paróquia de Nossa Senhora Aparecida