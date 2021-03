Atenção para os dias e horários de vacina da Covid 19

Na tarde desta terça-feira (30/03) entre 15h e 18h acontece a aplicação da primeira dose vacina da Covid 19 para idosos de 68 anos. E na quarta-feira (31/01) devem tomar a segunda dose para quem já foi vacinado nos dias 11, 12, 15 e 16 desse mês. Nesta ocasião o horário é das 07h às 12h.

Dando continuidade a campanha de vacinação nesta quarta-feira é a vez dos idosos de 67 anos tomar a primeira dose da vacina contra a Covid-19, em novo horário: das 15 às 18 horas, dando continuidade à Campanha de Imunização.

A vacinação acontece em esquema drive thru em uma tenda localizada em frente do prédio do Asilo. Os idosos devem apresentar carteira de vacinação, CPF e o Cartão Nacional do SUS. Qualquer dúvida, basta ligar no telefone: (35) 3731-3313.

Pessoas acamadas

Nessa segunda-feira, 29 de março, a Prefeitura de Andradas promoveu a vacinação dos idosos, acamados e impossibilitados de deslocamento, contra a Covid-19, na zona urbana e rural. No Distrito da Gramínea 10 pessoas receberam a primeira dose. O trabalho foi realizado pelas técnicas de enfermagem do Materno Infantil, Fabiana e Gilmara.

Foto e informações: Prefeitura de Andradas



Moradora do Distrito da Gramínea recebe vacina da Covid 19