Apae cria vaquinha online para arrecadar recursos para pagamento de impostos

O pedido neste momento é que a população dê uma atenção especial para as entidades de Andradas. Entre elas está a APAE. Os diretores da instituição estão realizando uma vaquinha online e cobram das autoridades a vacinação dos alunos contra a Covid 19

Outras informações sobre como ajudar a APAE podem ser obtidas pelo telefone 9 9252-0777. A equipe de jornalismo da ANTV entrou em contato com a assessoria de imprensa da prefeitura de Andradas para obter informações sobre as vacinas e as solicitações da equipe da APAE. Por meio de nota a secretaria municipal de saúde informou que os critérios de vacinação por prioridade são estabelecidos pela secretaria de estado de Minas Gerais. Dessa forma, segundo esse documento, os idosos e profissionais de saúde estão sendo vacinados nesse momento. Ainda segundo a nota os próximos grupos prioritários são definidos segundo os critérios dessa deliberação. Porém o cronograma de vacinação para estes grupos ainda não foi divulgado pela superintendência regional de saúde de Pouso Alegre, referência para o município.