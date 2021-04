Empresas de transportes por aplicativo comemoram o crescimento da demanda de trabalhos

A onda roxa que está valendo no estado de minas gerais estabelece algumas restrições, mas por outro lado acabou valorizando outros setores.As empresas de transportes por aplicativo registraram crescimento na demanda de trabalhos neste período.Elas tem autorização para prestar serviços depois do toque de recolher e também podem levar os idosos para a vacinação contra a Covid 19, que está sendo em esquema drive thru. Hoje vamos conhecer o trabalho da 35 Transporte, empresa que foi inaugurada em Andradas em julho de 2020.