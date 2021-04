Mais de 1 milhão de vacinas contra covid-19 chegam ao estado

Minas recebeu, na noite de quinta-feira (1/4), mais de 1 milhão de novas doses de vacinas contra a covid-19. O décimo primeiro lote recebido pelo estado contém 943.400 doses da Coronavac e outras 73.250 da AstraZeneca – totalizando 1.016.650 doses.

Além de ampliar a vacinação para idosos entre 65 e 69 anos, o carregamento irá permitir o início da imunização de profissionais das Forças de Segurança que atuam na linha de frente do combate à pandemia; incluídos como prioridade no Plano Nacional de Imunização (PNI) do governo federal a pedido do governador Romeu Zema.

De acordo com a Nota técnica nº297/2021, do dia 31/3/21, do Ministério da Saúde (MS), ficou estabelecido a antecipação do envio de um quantitativo de doses de vacinas de maneira escalonada e proporcional, direcionado exclusivamente para a vacinação dos profissionais das Forças de Segurança, Salvamento e Forças Armadas.

No grupo prioritário das Forças de Segurança estão os trabalhadores envolvidos no atendimento e transporte de pacientes, resgates e atendimento pré-hospitalar, ações de vacinação contra covid-19, ações de vigilância das medidas de distanciamento social, com contato direto e constante com o público independentemente da categoria. Demais profissionais que não se enquadram nas atividades de linha de frente deverão ser vacinados conforme andamento da campanha nacional de vacinação contra a covid-19.

Solicitação

O pedido de inclusão dos profissionais da área de Segurança como prioridade na vacinação foi feito pelo governador Romeu Zema durante a primeira reunião do Comitê Gestor Nacional de Enfrentamento da Pandemia de covid-19, na última sexta-feira (26/3). Zema também solicitou prioridade no calendário para os professores.

A criação do comitê nacional foi oficializada no dia 25 de março. O grupo é formado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, além dos presidentes da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco; sendo este o responsável por receber as demandas dos governadores no combate à pandemia e apresentá-las ao comitê.

Doses

O décimo primeiro lote de imunizantes para a população mineira veio de caminhão, de São Paulo, diretamente para a Central Estadual da Rede de Frio da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG). As doses foram encaminhadas às 28 Unidades Regionais de Saúde (URSs) do Estado, e, posteriormente, chegarão aos municípios, que são os responsáveis pela aplicação das vacinas.

Segundo a orientação do PNI, as doses da CoronaVac serão utilizadas para iniciar a imunização de 6% dos profissionais das Forças de Segurança, conforme determinado pelo Ministério da Saúde. Elas também serão utilizadas para aplicar a primeira dose em 1,26% da população entre 65 e 69 anos. Também como segunda dose em 7% dos trabalhadores da Saúde, 87% da população entre 75 e 79 anos, e 80,4% da população entre 70 e 74 anos.

Já os imunizantes da AstraZeneca serão aplicados como segunda dose para 10,2% aos trabalhadores da Saúde.

Vacinados

Minas Gerais já atingiu a marca de 1,6 milhão de vacinados. Segundo dados do Vacinômetro, (clique aqui), a ferramenta que permite a qualquer cidadão acompanhar quantas pessoas já foram imunizadas e a quantidade de doses recebidas, até esta quarta-feira (31/3), 1.618.941 de pessoas receberam a primeira dose em todo o estado. Deste total, 539.724 já foram imunizados com a segunda dose.

Remessas recebidas

1ª remessa – 577.480 doses da CoronaVac em 18/1/2021

2ª remessa – 190.500 doses de AstraZeneca em 24/1/2021

3ª remessa – 87.600 doses da CoronaVac em 25/1/2021

4ª remessa – 315.600 doses da CoronaVac em 7/2/2021

5ª remessa – 220.000 doses da AstraZeneca e 137.400 doses da CoronaVac em 23/2/2021

6ª remessa – 285.200 doses da CoronaVac em 3/3/2021

7ª remessa – 303.600 doses da CoronaVac em 9/3/2021

8ª remessa – 509.800 doses de CoronaVac em 17/3/2021

9ª remessa – 86.750 doses da AstraZeneca e 455.800 doses da CoronaVac em 20/3/2021

10ª remessa – 116.600 doses de AstraZeneca e 359.000 doses de CoronaVac em 26/3/2021

11ª remessa – 73.250 doses de AstraZeneca e 943.400 doses de CoronaVac em 1/4/2021

Total: 4.661.980 doses