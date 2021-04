De acordo com informações da assessoria de imprensa da prefeitura de Andradas, no último sábado, 03 de abril, a Guarda Municipal realizou a apreensão de drogas e prendeu o suspeito durante a abordagem no Jardim Rio Negro. O fato aconteceu após o patrulhamento nas imediações da Unidade de Saúde da Família desse bairro.

A GM percebeu a atitude suspeita de várias pessoas nas proximidades da ponte que fica na rua Aracy Martins Trevisan, que quando perceberam a presença da viatura, saíram do local. Um homem de 18 anos foi questionado e assumiu o porte das drogas: 5 envelopes de cocaína, 5 envelopes de crack e o valor de R$ 2,00.

O jovem foi preso em flagrante e encaminhando para a Delegacia Civil de Poços de Caldas.