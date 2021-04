Em Andradas: Polícia Civil realiza campanha de arrecadação de alimentos

As doações poderão ser entregues, até 30 de abril, das 9h às 12h e das 14h às 18h na Delegacia de Polícia Civil em Andradas (Rua Érico Buzato, 234). As pessoas que não puderem levar as doações podem entrar em contato com a equipe envolvida na campanha pelos telefones 197 ou (35) 9-9919-7371 para os servidores buscarem os donativos.