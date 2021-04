Enfermagem da Unifae aplica vacina contra a Covid-19 em policiais da região

Uma equipe do curso de Enfermagem da UNIFAE é a responsável pela aplicação da vacina contra a COVID-19 em policiais do 24° Batalhão de Polícia Militar do Interior (BPM-I), sediado em São João da Boa Vista.

O trabalho para a imunização de cerca de 1.000 policiais, entre militares, civis, Bombeiros e Polícia Científica, Polícia Florestal e Rodoviária, começou na manhã desta segunda-feira (5) e prossegue até 12 de abril.

As atividades são supervisionadas pela coordenadora do curso de Enfermagem, Profa. Dra. Giovanna Jorgetto, com o suporte e organização do 24º BPM-I.

“O comando do Batalhão procurou a UNIFAE e solicitou nosso apoio, ao que atendemos prontamente, cumprindo o papel social da instituição de trabalhar em prol da comunidade”, comentou a coordenadora.

Para evitar aglomerações em unidades de saúde, os policiais estão recebendo a imunização no próprio Batalhão, obedecendo a todos os protocolos sanitários e distanciamento social.

Informações: Assessoria de Comunicação UNIFAE